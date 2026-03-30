pasqua musei gratis in toscana e aperture straordinarie

In occasione della Pasqua, molti musei in Toscana offriranno ingressi gratuiti e aperture straordinarie. L’evento permetterà ai visitatori di accedere a numerose istituzioni culturali senza biglietto, con alcune sedi aperte in orari speciali. Questa iniziativa coinvolge diverse città della regione e si svolge durante il fine settimana pasquale.

FIRENZE – La Pasqua rappresenta quest’anno un’occasione particolarmente favorevole per visitare il patrimonio culturale regionale. La festività coincide infatti con la prima domenica del mese, giornata in cui l’ingresso ai musei statali è gratuito, permettendo a cittadini e turisti di accedere liberamente a numerosi luoghi della cultura. All’iniziativa si affianca l’apertura straordinaria del lunedì di Pasquetta, con regolare biglietto, che consente di prolungare il fine settimana dedicato all’arte. Coinvolti i musei della Direzione regionale Musei nazionali Toscana e diversi istituti autonomi distribuiti su tutto il territorio. A Firenze, il museo di San Marco offre la possibilità di visitare la Sala del Beato Angelico, recentemente riallestita con una raccolta di 33 opere su tavola. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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