Un’area verde si trova in condizioni di degrado, mentre i lavori di recupero al palo sono ancora in corso. Dopo 55 giorni dalla presentazione di un’interrogazione consiliare, il Comune non ha fornito alcuna risposta ufficiale. La situazione rimane in attesa di aggiornamenti e chiarimenti da parte delle autorità competenti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata divulgata finora.

Sono passati 55 giorni dalla presentazione di un’interrogazione consiliare, ma dal Comune non è ancora arrivata alcuna risposta ufficiale. A sollevare il caso è la sezione cittadina della Lega, che punta il dito contro il silenzio dell’Amministrazione in merito alla gestione dell’ area verde compresa tra viale Kennedy, viale Primo Maggio e la zona del campo sportivo. L’interrogazione, depositata dal consigliere Massimo Cozzi, mirava a fare chiarezza sulle condizioni e sugli interventi previsti per uno spazio pubblico frequentato dai residenti. Tuttavia, a distanza di quasi due mesi, il documento non ha ricevuto riscontro, nonostante il regolamento comunale preveda tempi ben definiti: la risposta scritta dovrebbe infatti arrivare entro 30 giorni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Area verde nel degrado. Lavori di recupero al palo: "Vogliamo risposte subito"

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