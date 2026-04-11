Il consiglio comunale di Piombino ha deciso di non approvare la mozione proposta dal consigliere Izzo per il recupero dell’area sportiva di Fiorentina. La decisione ha portato alla prosecuzione dello stato di abbandono dell’ex impianto, che si trova in condizioni di degrado strutturale e di inesistenza di funzioni attive. La situazione rimane invariata, senza interventi ufficiali per la riqualificazione dell’area.

Il consiglio comunale di Piombino ha respinto la mozione presentata dal consigliere Izzo riguardante il recupero dell’area sportiva di Fiorentina, lasciando l’ex impianto in uno stato di abbandono che oscilla tra il degrado strutturale e l’inutilità funzionale. La decisione della maggioranza blocca le proposte di riqualificazione o di cambio di destinazione d’uso, privilegiando la gestione di altre priorità amministrative e finanziarie. Un impianto fermo agli anni Ottanta tra necessità demografica e costi proibitivi. L’area di Fiorentina è oggi lo specchio di un cambiamento profondo che ha colpito il tessuto sociale della zona. Lunghi, esponente della maggioranza, ha evidenziato come la struttura sia figlia della fase di espansione urbana e demografica degli anni ’80, un periodo che non trova più riscontro nella realtà attuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piombino, stop al recupero di Fiorentina: l’area sportiva resta nel degrado

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