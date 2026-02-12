Ztl centro di Roma stop al libero accesso delle elettriche | pass da 1.000 euro l’anno

L’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè ha deciso di bloccare l’ingresso libero alle auto elettriche nel centro di Roma. Da quest’anno, chi vorrà entrare con un’auto a zero emissioni dovrà pagare un pass da 1.000 euro all’anno. La misura mira a ridurre il traffico nel cuore della città, che è anche patrimonio Unesco. La proposta sarà presentata alla Giunta entro febbraio e, se approvata, cambierà le regole per chi usa la vettura elettrica nella zona più centrale.

Roma, 12 febbraio 2026 – L’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, ha firmato due provvedimenti di indirizzo che saranno poi sottoposti all’esame della Giunta entro febbraio e che rientrano nell’ambito delle misure volte a decongestionare l’area del centro storico capitolino, patrimonio Unesco, limitandone l’accesso ai veicoli privati. La prima direttiva introduce un permesso annuale a titolo oneroso, pari a 1000 euro, per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica, in sostituzione dell’attuale regime di libero accesso gratuito (resta gratuita la sosta sulle strisce blu). È bene sottolineare che il pass rimane a costo zero per tutti i cittadini con veicolo elettrico che hanno diritto all’ingresso in Ztl per una condizione legata al proprio status (ad es.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Roma Centro Ztl, canone di 1.000 euro per le auto elettriche e strisce blu a pagamento per le ibride Le auto elettriche non potranno più entrare gratis nelle zone a traffico limitato di Roma. Addio al parcheggio libero delle auto Enjoy, rischio multe con le nuove regole: le novità sui pagamenti e l’accesso alle Ztl La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Roma Centro Argomenti discussi: Auto elettriche in centro storico a Roma: 1000 euro per accedere alla Ztl; Ztl di Roma chiusa alle auto elettriche: Mille euro per il pass d’accesso; Ztl, per le auto elettriche pass annuale a mille euro: Centro troppo trafficato; Ztl a Roma, l'assessore Patanè: Permesso annuale per le auto elettriche e strisce blu a pagamento per le ibride. Ztl di Roma chiusa alle auto elettriche: «Mille euro per il pass d’accesso»Anche i possessori di un’auto elettrica pagheranno per entrare nel centro di Roma. Mille euro all’anno per varcare la Zona a traffico limitato. Scatta la congestion charge ... ilmessaggero.it Roma, auto elettriche: presto nuove regole per l'accesso all’area Ztl del centro cittàDecadrà l’esenzione dal pagamento dei parcheggi per i veicoli mild hybrid. Le auto elettriche avranno la possibilità di avere un pass a metà prezzo a 1.000 euro ... milanofinanza.it ZTL centro a Roma, per le auto elettriche pass annuale di 1.000 euro per circolare x.com Crisi sulla Ztl e la maggioranza diserta l’Aula – ecco che cosa succede Oristano, al centro della polemica la decisione dell’assessore Ivano Cuccu di partire con la zona a traffico limitato in centro da marzo - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.