Il Comune di Legnano ha fornito dettagli sull’arrivo dell’Università in città, spiegando l’iter seguito, gli investimenti previsti e gli oneri coinvolti. Il progetto prevede l’installazione del polo universitario in un’area dove opera un soggetto privato e coinvolge diverse fasi di sviluppo. La comunicazione ufficiale chiarisce i passaggi e le risorse allocate per realizzare l’iniziativa.

Legnano, 13 marzo 2026 – Il polo universitario approderà in uno spazio dove l’operatore privato incaricato avrà consegnato l’edificio con l’involucro esterno già sistemato, lasciando poi al Comune il solo onere della rifunzionalizzazione interna conclusiva, momento che aprirà infine le porte all’insediamento dell’Università statale. È invece ancora da decidere quale sarà la forma dell’affidamento degli spazi all’Università, così come troveranno una forma precisa solo quando si scenderà nel dettaglio del progetto anche gli spazi che saranno dedicati alle abitazioni per gli studenti. Primo confronto diretto Sono questi alcuni dei punti toccati... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Legnano e l’arrivo dell’Università: il Comune fa chiarezza su iter, investimenti e oneri

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