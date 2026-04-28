Arcadia | Biking life - Gita in bici a Massaciuccoli
Per il IV° appuntamento dell’iniziativa "Biking Life" promossa da Arcadia, la partenza avverrà dallo Chalet sul Viale delle Piagge, con percorso lungo via B. Croce, Via Bixio e, passando per Barbaricina, si raggiungerà la Sterpaia di San Rossore, Migliarino Pisano e Bocca di Serchio costeggiando.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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