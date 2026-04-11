Firenze studente catanese di 17 anni in gita scolastica ha un malore in bici e muore

A Firenze, un ragazzo di 17 anni in visita con la scuola ha avuto un malore mentre pedalava su una bicicletta elettrica. L’incidente si è verificato durante una gita scolastica, e nonostante i tentativi di soccorso, il giovane non è riuscito a sopravvivere. La vicenda ha suscitato grande commozione tra i compagni e il personale scolastico presenti sul posto. Le autorità stanno svolgendo accertamenti per chiarire le cause del malore.

Gerlando F., un ragazzo di soli 17 anni, ha perso la vita a causa di un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo mentre si trovava in sella a una bicicletta elettrica per un giro turistico a Firenze. Inutili i soccorsi.🔗 Leggi su Fanpage.it Firenze, 17enne in gita scolastica accusa un malore e muore(Adnkronos) – Uno studente di 17 anni, arrivato a Firenze dalla Sicilia in gita scolastica, è morto a causa di un malore. Studente muore durante gita scolastica a Firenze: inutili i soccorsiFirenze, 11 aprile 2026 – Uno studente di 17 anni di Adrano (Catania) è morto durante una gita scolastica a Firenze.