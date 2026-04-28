Arbitropoli retroscena che riguarda il Benevento | l’episodio che cambiò il destino dei giallorossi

Nel corso di una partita che ha coinvolto il Benevento, si sono verificati alcuni episodi controversi che hanno attirato l’attenzione. Tra questi, il nome del direttore di gara barese Luigi Nasca compare come protagonista di decisioni che hanno suscitato discussioni tra gli spettatori e gli addetti ai lavori. La partita si è conclusa con risultati che hanno influenzato significativamente il cammino della squadra nel campionato.

Tempo di lettura: 2 minuti Figura anche il nome del direttore di gara barese Luigi Nasca nell’elenco dei 5 soggetti (per ora) indagati dalla procura di Milano per concorso in frode sportiva tra i quali spicca senza dubbio il nome del designatore Gianluca Rocchi che comparirà davanti ai giudici giovedì. Durante la sua lunga carriera, Nasca ha legato il proprio nome al Benevento in due momenti decisivi per la storia della Strega, vale a dire l’andata della finale dei play off di serie C disputata a Crotone (14 giugno 2009, 1-1) e la semifinale degli spareggi per la serie A al Vigorito vinta dai giallorossi con una rete di Chibsah (27 maggio 2017, 1-0).🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Arbitropoli, retroscena che riguarda il Benevento: l’episodio che cambiò il destino dei giallorossi Notizie correlate Caso Milan-Inter, l’AIA chiarisce e menziona un episodio che riguarda il NapoliChiarendo sull’episodio del tocco di mano di Ricci durante Milan-Inter, l’AIA ha menzionato anche un episodio sul Napoli, che fece polemica. Oggi 24 febbraio, Sant’Etelberto del Kent: il Re che cambiò il destino dell’Inghilterra cattolicaSant’Etelberto, re del Kent, fu tra i primi alti nobili ad essere convertiti in Inghilterra.