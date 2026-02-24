Oggi 24 febbraio Sant’Etelberto del Kent | il Re che cambiò il destino dell’Inghilterra cattolica

Il re del Kent, Sant’Etelberto, ha cambiato il destino dell’Inghilterra cattolica perché si è convertito dopo aver incontrato un noto evangelizzatore. La sua decisione ha portato alla diffusione del cristianesimo tra i nobili locali. La sua scelta ha influenzato l’intero regno, dando inizio a una nuova era religiosa. La sua storia si tramanda ancora oggi come esempio di trasformazione personale e impatto storico. La sua vita rimane al centro di molte narrazioni antiche.

Sant’Etelberto, re del Kent, fu tra i primi alti nobili ad essere convertiti in Inghilterra. La sua conversione avvenne mediante l’incontro con un grande santo evangelizzatore. Il 24 febbraio ricorre la memoria liturgica di sant’Etelberto, re del Kent. È nel VI secolo che visse questo regnante che ad un certo punto della sua vita abbracciò il cristianesimo grazie all’incontro con un grande evangelizzatore in terra inglese. Si tratta del terzo cosiddetto “bretwalda”, cioè capo supremo, d’Inghilterra e i territori sottoposti alla sua giurisdizione che all’epoca comprendevano tutta l’Inghilterra a sud del fiume Humber. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

