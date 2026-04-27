Inchiesta arbitri si amplia il caso | nuovi indagati e altre gare sotto esame

La procura di Milano ha ampliato l'inchiesta sugli arbitri, coinvolgendo nuovi indagati e analizzando altre partite recenti. Tra gli aspetti esaminati ci sono anche le operazioni legate all’utilizzo del Var durante le gare. L’indagine, iniziata alcuni mesi fa, si concentra su possibili irregolarità e comportamenti sospetti nelle decisioni arbitrali. Al momento, non sono stati resi noti i nomi dei soggetti coinvolti.

L’indagine della Procura di Milano coinvolge nuovi nomi e si estende ad altre partite. Sotto la lente anche le attività legate al Var. Si allarga l’inchiesta sugli arbitri condotta dalla Procura di Milano, che potrebbe presto registrare nuovi sviluppi. Al centro dell’indagine, coordinata dal pubblico ministero Maurizio Ascione, ci sono presunti episodi legati alla stagione calcistica 202425 e possibili irregolarità nelle designazioni arbitrali e nell’utilizzo del Var. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Caso Rocchi, spuntano nuovi retroscena: l’inchiesta nasce un anno fa. Due nuovi indagati e possibili intercettazionidi Redazione Inter News 24Caso Rocchi, dal Corriere della Sera spuntano nuovi retroscena: dai nuovi indagati fino alle possibili intercettazioni... Inchiesta arbitri Serie A, Chiné riapre il dossier sul caso Gianluca Rocchi: i nuovi sviluppidi Stefano CoriInchiesta arbitri Serie A: la Procura federale guidata da Giuseppe Chinè ha già chiesto alla Procura di Milano gli atti dell’inchiesta... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il calabrese Rocca fa tremare l’Aia, tre capi di accusa contro Rocchi: Combinava designazioni per favorire l’Inter · LaC News24; Inchiesta arbitri, ipotesi commissariamento Figc: cosa può succedere; Inchiesta arbitri: dagli indagati alle pressioni Var e designazioni ‘pro-Inter’, cosa sappiamo finora; Terremoto in serie A, il designatore Rocchi indagato per frode sportiva: Arbitri graditi all’Inter. Inchiesta arbitri, il caso si allarga: altri due indagati oltre a RocchiL'inchiesta sugli arbitri si allarga ancora. Secondo La Repubblica, oltre a Gianluca Rocchi ci sarebbero anche altri due arbitri indagati, mentre giovedì i magistrati, presso ... milannews.it INCHIESTA ARBITRI: SI PUÒ RIAPRIRE L’INDAGINE SPORTIVAUn’ipotesi proposta alla Fifa. Con la partecipazione dell’Iran ai Mondiali di calcio di quest’estate tutt’altro che scontata, molti tifosi ... opinione.it Inchiesta Arbitri - Cominciato il consiglio federale della FIGC - facebook.com facebook Rocchi, arbitri e Var: cosa sappiamo sull’inchiesta e cosa succede x.com