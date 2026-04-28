L'Uefa ha aperto un procedimento disciplinare che potrebbe portare a sanzioni contro la federazione italiana di calcio. Tra le possibili conseguenze ci sono la sospensione della partecipazione alle competizioni europee e la revoca dell'organizzazione degli Europei del 2032. La situazione si inserisce in un contesto di tensioni tra le autorità sportive e il governo, che si riflette anche sullo stato attuale delle qualificazioni mondiali, recentemente segnate da una sconfitta contro una nazionale dei Balcani.

La partita sul futuro del calcio italiano è ormai uno scontro politico aperto. Il copione sembra quella d'un film polacco: la batosta con la Bosnia e l'esclusione dal terzo mondiale consecutivo, le dimissioni di Gravina, le divisioni sul sostituto, lo spettro di un intervento esterno e un altro presunto scandalo arbitrale (quello del designatore Rocchi) quasi a legittimarlo. Così il calcio ora fa ancora più muro contro il commissariamento della Figc, che viola il principio di autonomia «tutelato da Uefa, Fifa e Cio». Al termine del consiglio federale di ieri, infatti, il presidente dimissionario Gabriele Gravina dirama una nota in...🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Arbitri, l'Uefa può punire l'Italia: a rischio la partecipazione nelle Coppe e l'assegnazione degli Europei del 2032

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