Europei 2032 Manfredi | Stadio Maradona riqualificato a prescindere dall’assegnazione

Il sindaco di Napoli ha annunciato che la città si candiderà per ospitare gli Europei 2032. Ha anche riferito che lo stadio Maradona sarà riqualificato indipendentemente dall’esito della candidatura. La decisione di presentare ufficialmente la candidatura è stata comunicata pubblicamente, mentre i lavori di riqualificazione dello stadio sono già in programma. La città intende rafforzare la propria posizione nel processo di selezione.

“Ci candideremo a ospitare gli Europei 2032 “. Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, in occasione dell’inaugurazione di un murale dell’artista Jorit all’esterno dello Stadio Diego Armando Maradona, che raffigura un undici ideale del Napoli che attraversa le epoche: da Dino Zoff, Ruud Krol e Antonio Juliano, simboli degli anni Settanta, ai campioni dei primi due scudetti come Diego Armando Maradona, Careca e Giuseppe Bruscolotti, fino ai campioni più recenti come Marek Hamsik, Edinson Cavani, Dries Mertens, Kalidou Koulibaly e Faouzi Ghoulam. “Stiamo lavorando sul progetto per rispettare quelle che sono le richieste della Uefa e credo che la cosa importante sia valorizzare il patrimonio dello stadio e renderlo più confortevole e anche più adeguato ai tempi”, ha proseguito Manfredi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Spazio Napoli. . Anche Gaetano Manfredi era presente all’inaugurazione del murales di Jorit all’esterno del Maradona: il primo cittadino ha avuto modo di parlare del futuro dell’impianto, annunciando un’importante novità #stadiomaradona #manfredi - facebook.com facebook

Napoli, inaugurato il murales allo stadio Maradona per celebrare i 100 anni #SkySport #SkySerieA x.com