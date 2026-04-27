La Uefa ha dichiarato che non ci sono minacce di esclusione delle squadre italiane dalle competizioni europee né di revoca dell’assegnazione del campionato europeo del 2032 all’Italia. La smentita arriva dopo un articolo del Corriere della Sera che aveva sollevato preoccupazioni su possibili provvedimenti in caso di problemi con le infrastrutture e le normative sportive nel paese. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi di questa comunicazione ufficiale.

L’indiscrezione del Corriere della Sera deve aver fatto scendere la pressione a molti: le italiane fuori dalle coppe e Euro 2032 tolto all’Italia sarebbe uno scenario che supererebbe il concetto di devastante. Per questo, lo stesso Ceferin (il presidente Uefa) avrà deciso di far risparmiare parecchie visite dal cardiologo, smentendo qualsivoglia contatto con Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A. La Uefa ha minacciato l’Italia?. Partiamo con ordine. Stamattina, il Corsera riportava: “Dopo un sabato in silen­zio, ieri il pre­si­dente della Lega di A è uscito allo sco­perto. Prima ha sen­tito il numero uno della Uefa, Alek­san­der Cefe­rin, ed è tra­sa­lito.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Uefa smentisce: “Nessuna minaccia alla Serie A per Euro 2032 e italiane fuori dalle coppe”

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