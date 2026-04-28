Aprilia e Moto Guzzi in tour | test ride gratuiti in tutta Italia

La stagione motociclistica si apre con l’Italian Demo Ride Tour 2026, un evento che a maggio si svolge in diverse città italiane. Durante il tour, Aprilia e Moto Guzzi offrono test ride gratuiti ai partecipanti, permettendo di provare alcune delle ultime novità delle due marche. L’iniziativa coinvolge diverse località del paese, con l’obiettivo di avvicinare appassionati e curiosi alle motociclette delle due case.

(Adnkronos) – La stagione motociclistica entra nel vivo con l’Italian Demo Ride Tour 2026, un calendario che a maggio porta Aprilia e Moto Guzzi direttamente a contatto con il pubblico. Dopo l’avvio positivo di Roma, il format si sposta su tre appuntamenti strategici, offrendo la possibilità di testare su strada modelli pensati per esigenze molto diverse tra loro. Il tour Aprilia e Moto Guzzi attraversa contesti completamente differenti: dal circuito di Misano alle strade della Toscana fino all’atmosfera internazionale di Lignano Sabbiadoro. Non è solo un’operazione promozionale, ma un modo concreto per mettere alla prova moto e scooter in condizioni reali, accompagnati da rider esperti.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

BM Store Riding Days 2026 – Test Ride Moto a Roma | 14 e 15 Marzo

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