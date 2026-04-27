A maggio tre grandi eventi per provare le novità Aprilia e Moto Guzzi

A maggio si terranno tre eventi principali dedicati alla presentazione delle ultime novità di Aprilia e Moto Guzzi. La prima tappa si è svolta alla fiera Motodays di Roma, attirando un pubblico numeroso e coinvolto. Successivamente, gli eventi si svolgeranno in diverse località italiane, offrendo l’opportunità di vedere da vicino i nuovi modelli e di approfondire le caratteristiche tecniche e le innovazioni di entrambe le case motociclistiche.

ROMA (ITALPRESS) – Dopo il successo della tappa inaugurale alla fiera Motodays di Roma, dove quasi 600 motocilisti hanno provato gratuitamente su strada le novità di Aprilia e Moto Guzzi, il percorso dell’Italian Demo Ride Tour 2026 continua a maggio all’interno di tre eventi estremamente coinvolgenti. Si parte con l’Eicma Riding Fest, in programma all’autodromo di Misano dall’1 al 3 maggio, con test ride sugli splendidi percorsi collinari nei dintorni del circuito e anche su specifici tracciati in fuoristrada. L’ingresso all’evento è gratuito, registrandosi e scaricando il free pass su www.eicma.it. Nel fine settimana del 9 e 10 maggio, il tour si sposta in Toscana, alla HAT Mugello Adventourfest, nuovo ingresso nel ricco calendario della HAT Series, un riferimento per gli appassionati di adventouring.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Monreale, la Polizia Municipale torna in moto: due Moto Guzzi per il controllo del territorio Netflix: Tutte le uscite di Maggio 2026 – Grandi Classici, Novità Originali e F1 in DirettaCon l’avvicinarsi dell’estate, il catalogo Netflix si rinnova con un’ondata di contenuti imperdibili.