Aprilia 2026 | Bezzecchi-Martin 1-2 mai successo perché ora?

Per la prima volta nella storia della MotoGP, Aprilia ha visto i suoi due piloti ufficiali occupare contemporaneamente i primi due posti in classifica mondiale. Questa situazione non si era mai verificata prima e rappresenta un risultato inedito per il team. La lotta tra i due piloti si è sviluppata nel corso della stagione, portando a questa posizione di leadership condivisa. La situazione attuale solleva domande sulle ragioni di questa svolta nella classifica.

Per la prima volta nella storia, Aprilia piazza i due piloti ufficiali ai primi due posti del Mondiale MotoGP. Dopo il quarto round del 2026 a Jerez, Marco Bezzecchi guida la classifica con 101 punti, Jorge Martin è secondo con 90, e per la casa di Noale è una giornata che vale anni di lavoro. Il Trackhouse satellite (Aprilia anche per Ogura e Raul Fernandez) completa il quadro: a Jerez quattro RS-GP26 nelle prime sei posizioni di gara. La streak di cinque vittorie consecutive di Bezzecchi (le due finali del 2025 più Buriram, Brasile, Austin) si è interrotta domenica davanti al pubblico spagnolo, ma il messaggio è arrivato comunque: la Aprilia è la moto da battere del 2026.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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Aprilia MotoGP 2026: Bezzecchi & Jorge Martin Power Duo

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