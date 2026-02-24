Bezzecchi e Martín pronti per la sfida di Buriram con Aprilia

Bezzecchi e Martín si preparano per la prima gara ad Buriram, a causa delle prove ufficiali svolte sul circuito thailandese. Dopo due giorni di test intensi, Aprilia Racing si sente pronta a scendere in pista per affrontare la nuova stagione. I piloti hanno affinato la loro posizione e migliorato le prestazioni della moto. La competizione si avvicina e l’attenzione si concentra sulla sfida che li attende. La partenza è prevista per il weekend prossimo.

dopo due intense giornate di test ufficiali sul Chang International Circuit di Buriram, Aprilia Racing è pronta a scendere in pista per l’apertura del Campionato del Mondo MotoGP 2026, affidandosi a Bezzecchi e Martín. l’obiettivo è tradurre le impressioni raccolte inThailandia in una partenza competitiva sul calendario di quest’anno. nel corso dei test tra Sepang e Buriram, Bezzecchi ha lavorato al setup della RS-GP26 per consolidare una sintonia profonda con la moto e per evidenziare margini di miglioramento. il lavoro del Reparto Corse di Noale è stato premiato dall’ottima fluidità di guida mostrata dal pilota romagnolo, concludendo le giornate al vertice della classifica in uno dei momenti decisivi della preparazione stagionale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Jorge Martin torna in sella all'Aprilia a Buriram dopo il test di adattamentoJorge Martin torna in sella all'Aprilia a Buriram dopo aver completato il test di adattamento.

Test MotoGP Buriram: Bezzecchi su Aprilia fissa il record, Marquez cade ancoraDurante i test collettivi di MotoGP a Buriram, Bezzecchi ha stabilito il nuovo record sulla Aprilia, migliorando il precedente primato di quasi un secondo.

