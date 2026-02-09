Tempo variabile nuvole e qualche pioggia Temperature in risalita

Iniziano la settimana con un cielo incerto e qualche pioggia leggera, mentre le temperature salgono lentamente. Nuvole e aria umida si fanno sentire sulla regione, ma le piogge rimangono poche. Il tempo resta instabile, con correnti atlantiche che portano nuvole e qualche rovescio, ma senza grandi precipitazioni.

Inizio settimana contrassegnato da condizioni di tempo variabile sulla nostra regione, per il transito di umide correnti atlantiche che porteranno annuvolamenti sparsi ma poche precipitazioni. Le temperature si manterranno leggermente al di sopra delle medie stagionali. Le previsioni a cura di Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 9 febbraio 2026 Tempo Previsto: Cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso su tutti i settori con qualche schiarita in più in pianura nelle ore centrali della giornata. In mattinata locali piovaschi sulla bassa pianura, tra pomeriggio e sera qualche piovasco sparso possibile tra Prealpi e zone pedemontane.

