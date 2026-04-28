Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo Decreto Lavoro, un provvedimento che riguarda questioni di salari, occupazione e caporalato digitale. La decisione è stata presa in vista della Festa dei Lavoratori del Primo Maggio. Il decreto introduce misure specifiche per regolamentare alcuni aspetti del mercato del lavoro e contrastare pratiche illecite nel settore digitale. La notizia è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato del governo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Via libera del Consiglio dei ministri. Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo Decreto Lavoro, il provvedimento varato dal Governo in vista della Festa dei Lavoratori del Primo Maggio. Il decreto introduce una serie di interventi destinati a rafforzare il mercato del lavoro, con particolare attenzione a salari, occupazione e contrasto allo sfruttamento lavorativo. Misure per garantire salari più equi. Tra i punti centrali del provvedimento figurano le norme legate al cosiddetto “salario giusto”, con l’obiettivo di migliorare le tutele economiche dei lavoratori e favorire retribuzioni più adeguate. L’intenzione del Governo è quella di intervenire per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie e contrastare le situazioni di lavoro sottopagato.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Approvato il nuovo Decreto Lavoro: misure su salari, occupazione e lotta al caporalato digitale

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