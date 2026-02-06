Approvato il decreto sicurezza | le principali misure

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto Sicurezza. Dopo un confronto serrato con il Quirinale, il governo ha approvato le nuove misure. Ora il testo passa all’esame delle Camere, mentre le associazioni e i cittadini aspettano di capire come cambieranno le regole sulla sicurezza.

Via libera in Consiglio dei ministri al decreto Sicurezza, frutto di un serrato confronto preventivo con il Quirinale. «Non misure spot», assicura Giorgia Meloni, ma «un ulteriore tassello» della strategia del governo, convinta che serva un « approccio più duro » su questo tema. Dalle piazze vietate ai violenti, al fermo preventivo, fino al divieto dei coltelli ai minori: le principali misure del decreto appena approvato. Giorgia Meloni (Ansa). Piazze senza violenti: il fermo preventivo e il nuovo daspo. Nel decreto sicurezza è stato inserito il fermo preventivo. «Durante lo svolgimento di una manifestazione, le forze di polizia potranno accompagnare e trattenere nei propri uffici, per non più di 12 ore, le persone ritenute – per fondati motivi – pericolose».

