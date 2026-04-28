Appia Traiana | 10 anni di cammini tra territorio e Parlamento Europeo

L'associazione Appia Traiana Francigena ha festeggiato dieci anni di attività a Torre Santa Sabina. Durante questo periodo, ha promosso percorsi tra il territorio e il Parlamento Europeo, coinvolgendo le comunità locali e organizzando eventi legati alla storia e alla cultura del percorso. La celebrazione ha visto la partecipazione di diversi membri e rappresentanti istituzionali, sottolineando l'impegno dell'associazione nel mantenere vivo il patrimonio storico e culturale.

? Cosa sapere L'associazione Appia Traiana Francigena celebra dieci anni di attività a Torre Santa Sabina.. Il progetto promuove il turismo sostenibile tra la Via Appia e il Parlamento Europeo.. Domenica 26 aprile, a Torre Santa Sabina, l’Appia Traiana Francigena Aps ha celebrato dieci anni di attività con un incontro al ristorante Miramare da Michele, riunendo il presidente Michele Piccirillo, la vicepresidente Ilaria Pecoraro e i consiglieri Rodolfo Nacci e Claudio Ciola insieme ai soci. Il traguardo raggiunto lungo la costa brindisina segna la maturità di un progetto nato nel 2016, quando il concetto di cammino e di turismo lento era ancora considerato un fenomeno di nicchia, spesso accolto con scetticismo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Appia Traiana: 10 anni di cammini tra territorio e Parlamento Europeo Notizie correlate Un decennio di passi fino in Europa: l'Appia Traiana Francigena Aps compie dieci anniOSTUNI - La costa brindisina, con il suo incontro di storia e paesaggio, è stata teatro, domenica 26 aprile, di una celebrazione che racconta una... Il Comune di Paduli alla BMT: Via Appia Traiana protagonista tra archeologia, arte e paesaggi del SannioTempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Paduli protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, in programma dal 12 al 14 marzo, dove è... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Dieci anni di cammino: l'Appia Traiana Francigena APS festeggia un decennio al servizio del territorio; Appia Schools – II Edizione: Paduli crocevia di cultura e formazione lungo la Via Appia Traiana; Tar Puglia, ‘no all’impianto di biogas in area archeologica’. Dieci anni di cammino: l’Appia Traiana Francigena APS festeggia un decennio al servizio del territorioDieci anni dopo la fondazione, l'Appia Traiana Francigena APS è una realtà riconosciuta, un ponte tra Ostuni e l'Europa dei cammini. ostuninotizie.it Gli alunni dell’I.C. Karol Wojtyla di Arzano a “Forum Novum”, sulle tracce dell’antica via Appia. Dal 17 al 19 aprile 2026 il Comune di Paduli ha ospitato la seconda edizione di “Appia Schools – Forum Novum – Laboratorio Appia Traiana”, coinvolgendo student - facebook.com facebook