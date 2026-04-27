Un decennio di passi fino in Europa | l' Appia Traiana Francigena Aps compie dieci anni

Domenica 26 aprile, sulla costa brindisina, si è svolta una cerimonia per celebrare i dieci anni dell’Appia Traiana Francigena Aps, un’associazione dedicata alla promozione di percorsi storici e culturali. La commemorazione ha coinvolto i partecipanti in un evento che ha messo in luce il legame tra le antiche vie e il territorio locale, sottolineando il ruolo dell’associazione nel preservare e valorizzare questa tradizione.

OSTUNI - La costa brindisina, con il suo incontro di storia e paesaggio, è stata teatro, domenica 26 aprile, di una celebrazione che racconta una storia di visione e perseveranza. Presso il ristorante Miramare da Michele di Torre Santa Sabina - tappa simbolica lungo quel litorale che.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Muore dopo dieci giorni di ricovero Carmina, 74 anni, coinvolta in un incidente sull’AppiaABBONATI A DAYITALIANEWS Si è conclusa nel modo più tragico la vicenda dell’incidente avvenuto lo scorso 27 febbraio sulla via Appia, all’altezza... Il Comune di Paduli alla BMT: Via Appia Traiana protagonista tra archeologia, arte e paesaggi del SannioTempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Paduli protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, in programma dal 12 al 14 marzo, dove è...