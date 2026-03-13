Il Comune di Paduli partecipa alla Borsa Mediterranea del Turismo con un focus sulla Via Appia Traiana, un percorso storico che attraversa il Sannio. La presenza all’evento mira a valorizzare le testimonianze archeologiche, le opere d’arte e i paesaggi locali che caratterizzano questa regione. La partecipazione si inserisce nell’ambito delle iniziative di promozione turistica del territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Paduli protagonista alla Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli, in programma dal 12 al 14 marzo, dove è stata presentata la brochure “Paduli, la strada degli imperatori tra archeologia romana, arte contemporanea e paesaggi senza tempo”, realizzata nell’ambito di un progetto finanziato dal PNRR e dedicata alla valorizzazione della Via Appia Traiana nel territorio padulese. All’appuntamento napoletano il Comune ha illustrato il progetto di promozione turistica legato alla storica arteria romana, puntando sulla Via Appia Traiana come volano di sviluppo culturale e turistico per Paduli e per l’intero territorio sannita, in un percorso che unisce archeologia romana, arte contemporanea e la valorizzazione del paesaggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Comune di Paduli alla BMT: Via Appia Traiana protagonista tra archeologia, arte e paesaggi del Sannio

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