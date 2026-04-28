Appalti e tensioni | l’arresto che scuote il Comune di Presenzano

Un uomo è stato arrestato a Mignano Monte Lungo nell’ambito di un'indagine sugli appalti pubblici. L’arresto riguarda un’indagine incentrata su un appalto nell’area di Presenzano, in relazione a un progetto sulla strada Vadopiano. Le autorità hanno eseguito l’operazione e stanno approfondendo le vicende legate a questa procedura. Restano da chiarire eventuali coinvolgimenti di altre persone o enti.

? Cosa sapere Arresto di Mirko Romanelli a Mignano Monte Lungo legato all'appalto via Vadopiano a Presenzano.. La GMC Lavori richiede 632 mila euro al Comune dopo la risoluzione del contratto.. Il 19 aprile 2026 l’arresto di Mirko Romanelli a Mignano Monte Lungo ha scatenato una tempesta che travolge anche il comune di Presenzano, portando alla luce un conflitto durato mesi con il sindaco Andrea Meccarelli per un appalto da 282 mila euro sulla viabilità di via Vadopiano. Mentre l’imprenditore trentaquattrenne è stato recentemente scarcerato dopo le misure cautelari disposte dalla procura di Cassino, i contorni della vicenda rivelano tensioni profonde nate molto prima del blitz della Finanza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Appalti e tensioni: l’arresto che scuote il Comune di Presenzano Notizie correlate Mafia e appalti 1992: il dossier che scuote le indagini su ScarpinatoLe recenti carte depositate dalla Procura di Caltanissetta hanno scoperchiato un vaso di Pandora giudiziario, mettendo in discussione la gestione... Orologi di lusso per truccare gli appalti cyber, il terremoto che scuote il Ministero della Difesa: “Un articolato sistema criminale”“Un articolato sistema criminale finalizzato a riciclare ingenti somme di denaro, verosimilmente derivanti da reati fiscali”. Approfondimenti e contenuti Si parla di: IL NOME E TUTTI I DETTAGLI. Imprenditore casertano arrestato. Perseguita il sindaco per avere un appalto da 2 MILIONI. Presenzano, appalti e intimidazioni al sindaco: imprenditore arrestato, poi rimesso in libertàPresenzano (Caserta) - Un’escalation di presunte minacce e pressioni al sindaco di Presenzano, Andrea Maccarelli (nella foto), per orientare gare pubbliche e ... pupia.tv Pressioni e minacce al sindaco di Presenzano per i lavoriUn'escalation fatta - secondo la denuncia - di appostamenti sotto casa, telefonate anonime, messaggi sui social e pressioni sempre più insistenti. È da qui che prende forma ... ilmattino.it