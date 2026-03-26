Un’indagine ha scoperto un complesso sistema criminale che utilizza orologi di lusso per coprire operazioni di riciclaggio di denaro proveniente da presunti reati fiscali. L’inchiesta si concentra su un network coinvolto in truffe legate agli appalti nel settore cyber e nel ministero della Difesa, con riferimenti a attività illecite che avrebbero permesso di movimentare ingenti somme di denaro.

“Un articolato sistema criminale finalizzato a riciclare ingenti somme di denaro, verosimilmente derivanti da reati fiscali”. È l’ipotesi su cui è al lavoro la Procura della Repubblica di Roma che questa mattina ha disposto una serie di perquisizioni, effettuate dalla guardia di finanza, presso il Ministero della Difesa, Rfi, Terna e Polo strategico nazionale. – Notizie.com Si tratterebbe di uno sviluppo dell’inchiesta su Sogei, avviata nel 2024, ed anche in questo caso i reati per cui si procede sono corruzione, riciclaggio e autoriciclaggio oltre alla turbativa d’asta e al traffico di influenze illecite. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Orologi di lusso per truccare gli appalti cyber, il terremoto che scuote il Ministero della Difesa: “Un articolato sistema criminale”

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