Il prossimo sabato 9 maggio, dalle 9 del mattino, si terrà la manifestazione “Mamiday”, promossa dalla Fondazione Ami Prato. L’evento si svolge incentrato sulla celebrazione delle mamme e delle famiglie, con attività dedicate a bambini e genitori. Tra le iniziative previste ci saranno esposizioni di api e pasticcini, insieme a momenti di intrattenimento e convivialità pensati per coinvolgere tutti i partecipanti.

Con le famiglie e per le famiglie. Torna “Mamiday“ per festeggiare le mamme e tutta la famiglia. L’iniziativa promossa dalla Fondazione Ami Prato è in programma per sabato 9 maggio dalle 9.30 alle 13 all’ ospedale Santo Stefano in collaborazione con molte realtà dell’associazionismo, delle forze dell’ordine e delle aziende operanti sul territorio. Possono partecipare le donne in gravidanza, mamme con neonati e mamme con bambini fino a 10 anni. Potranno unirsi anche parenti e amici per trascorrere insieme una giornata di serenità e benessere. Il ricavato sarà destinato a favore dei progetti dell’area materno infantile dell’ospedale di Prato per supportare l’aggiornamento delle attrezzature sanitarie, migliorare l’accoglienza degli ambienti e progettare azioni specifiche per bambini, ragazzi e famiglie.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Api e pasticcini per la maternità

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