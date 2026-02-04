Vendita Api è pressing per la golden power

Il governo italiano si prepara a usare i poteri di golden power sulla vendita della raffineria Api di Falconara. I parlamentari hanno depositato un’interrogazione ai ministri Urso e Pichetto Fratin, chiedendo se e quando il governo interverrà per controllare la vendita alla compagnia azera Socar. La questione è calda, e ora si aspetta una risposta concreta.

"Abbiamo depositato un'interrogazione ai ministri Urso e Pichetto Fratin per chiedere al governo se intenda esercitare i poteri di golden power nell'ambito della vendita della raffineria Api di Falconara alla compagnia petrolifera azera Socar e, soprattutto, con quali tempistiche e condizioni". Lo dichiarano Irene Manzi e Augusto Curti, deputati marchigiani del Pd. I due parlamentari sottolineano come il territorio di Falconara e dei comuni limitrofi "sia da decenni sottoposto a fortissime pressioni ambientali e sanitarie, tanto da essere riconosciuto come Sito di interesse nazionale e area ad elevato rischio di crisi ambientale".

