Dalla Regione 10 milioni per sostenere l' insediamento dei giovani agricoltori | contributi fino a 70mila euro

La Regione ha stanziato 10 milioni di euro per aiutare i giovani che vogliono avviare un’attività agricola. La misura offre contributi fino a 70.000 euro per coprire spese di acquisto terreni e attrezzature. L’obiettivo è favorire l’ingresso dei giovani nel settore agricolo, spesso ostacolato da costi elevati e difficoltà di accesso al credito. Le domande possono essere presentate entro la fine del mese, con priorità per chi ha meno di 40 anni e nessuna esperienza pregressa nel settore.

Già disponibile l'avviso sulla piattaforma Sian: le domande vanno presentate entro il 10 aprile. L'obiettivo, spiega il vicepresidente della giunta Imprudente, è favorire il ricambio generazionale. Il contributo base è di 60mila euro, ma per chi decide di avviare la sua impresa in aree interne e svantaggiate ci sono 10mila euro in più: tutti i dettagli sul bando Un finanziamento complessivo di 10 milioni di euro per sostenere l'insediamento di giovani agricoltori. È quello che, con apposito bando, è stato messo a disposizione dalla Regione: le domande vanno presentate entro il 10 aprile.