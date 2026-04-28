Aperitivo e conversación en español

Un evento dedicato a chi desidera migliorare il proprio spagnolo attraverso la conversazione. Per due ore, i partecipanti possono scambiare idee in modo spontaneo e guidato, accompagnati da un aperitivo. L’iniziativa si rivolge a chi ha già una base teorica e vuole praticare in un ambiente informale o semplicemente trascorrere una serata diversa in compagnia. È un’occasione per mettere alla prova le proprie capacità linguistiche in un contesto sociale.

Vuoi dare più colore al tuo spagnolo?Sai già un po’ di teoria ma ti manca la pratica?Oppure desideri semplicemente trascorrere una serata diversa, in compagnia e con un buon aperitivo?Gli Aperitivi de Conversación en Español sono quello che fa per te!Due ore di conversazione libera e guidata da.🔗 Leggi su Pisatoday.it Aperitivo literario con Sabino Cabeza Notizie correlate Aperitivo & conversación en españolVuoi dare più colore al tuo spagnolo?Sai già un po’ di teoria ma ti manca la pratica?Oppure desideri semplicemente trascorrere una serata diversa, in... Palabras & Copas - Aperitivo & conversación en españolVuoi dare più colore al tuo spagnolo?Sai già un po’ di teoria ma ti manca la pratica?Oppure desideri semplicemente trascorrere una serata diversa, in...