Palabras & Copas - Aperitivo & conversación en español

Sabato sera, nel centro della città, torna l’appuntamento con gli aperitivi di Conversación en Español. Per due ore, chi partecipa può praticare lo spagnolo in modo semplice e naturale, tra chiacchiere e un buon drink. L’obiettivo è parlare, ascoltare e divertirsi, senza stress, in compagnia di altri appassionati. È un modo diverso per migliorare la lingua e passare una serata diversa dal solito.

Vuoi dare più colore al tuo spagnolo?Sai già un po’ di teoria ma ti manca la pratica?Oppure desideri semplicemente trascorrere una serata diversa, in compagnia e con un buon aperitivo?Gli aperitivi de Conversación en Español sono quello che fa per te!Due ore di conversazione libera e guidata, con un’unica regola: ¡No hables italiano! Un aperitivo diverso dal solito: un’occasione per praticare lo spagnolo in modo naturale, sorseggiando un drink e chiacchierando in compagnia.Niente lezioni frontali, solo un ambiente rilassato dove le parole fluiscono, si impara divertendosi e si scopre qualcosa in più.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Palabras Copas 'Palabras & copas - Aperitivo & conversación en español' a Pontedera Serena Mollicone, la figlia di Tuzi: “Non si è ucciso perché ha perso l’onore, dai Mottola solo fango” Serena Mollicone, figlia di Tuzi, risponde alle dichiarazioni di Franco Mottola in aula, definendole “fango”. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. English Phrases You ACTUALLY NEED for Natural Conversation | Listen NOW & Learn These (Pubs & Bars) Ultime notizie su Palabras Copas Liberar la palabraLiberar la palabra es el título de una conversación con la Premio Nobel Herta Müller, que inaugura la 4ª edición de la Biennal de Pensament Barcelona. La escritora habla con la editora y traductora ... goethe.de

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.