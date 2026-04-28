Aperitivo & conversación en español

Da pisatoday.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un evento dedicato a chi vuole migliorare il proprio spagnolo attraverso la conversazione informale. Si tratta di incontri di due ore, durante i quali i partecipanti possono parlare liberamente o seguendo una guida, in un’atmosfera rilassata e conviviale. L’obiettivo è offrire un’occasione per praticare la lingua in modo pratico, in compagnia e con un aperitivo, per rendere l’esperienza più piacevole e coinvolgente.

Vuoi dare più colore al tuo spagnolo?Sai già un po’ di teoria ma ti manca la pratica?Oppure desideri semplicemente trascorrere una serata diversa, in compagnia e con un buon aperitivo?Gli Aperitivi de Conversación en Español sono quello che fa per te!Due ore di conversazione libera e guidata da.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Aperitivo d'Autore con Lorenza Gentile

Video Aperitivo d'Autore con Lorenza Gentile

Notizie correlate

Palabras & Copas - Aperitivo & conversación en españolVuoi dare più colore al tuo spagnolo?Sai già un po’ di teoria ma ti manca la pratica?Oppure desideri semplicemente trascorrere una serata diversa, in...

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.