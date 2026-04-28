Aperitivo & conversación en español

Un evento dedicato a chi vuole migliorare il proprio spagnolo attraverso la conversazione informale. Si tratta di incontri di due ore, durante i quali i partecipanti possono parlare liberamente o seguendo una guida, in un’atmosfera rilassata e conviviale. L’obiettivo è offrire un’occasione per praticare la lingua in modo pratico, in compagnia e con un aperitivo, per rendere l’esperienza più piacevole e coinvolgente.

Vuoi dare più colore al tuo spagnolo?Sai già un po’ di teoria ma ti manca la pratica?Oppure desideri semplicemente trascorrere una serata diversa, in compagnia e con un buon aperitivo?Gli Aperitivi de Conversación en Español sono quello che fa per te!Due ore di conversazione libera e guidata da.🔗 Leggi su Pisatoday.it Aperitivo d'Autore con Lorenza Gentile Notizie correlate Palabras & Copas - Aperitivo & conversación en españolVuoi dare più colore al tuo spagnolo?Sai già un po’ di teoria ma ti manca la pratica?Oppure desideri semplicemente trascorrere una serata diversa, in...