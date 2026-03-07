Sezze controlli dei Carabinieri | 42enne denunciato per porto di oggetti atti ad offendere Poi si rifiuta di sottoporsi all’alcool test

I carabinieri di Sezze hanno denunciato un uomo di 42 anni per aver portato oggetti atti ad offendere. Durante i controlli, l’uomo si è rifiutato di sottoporsi all’alcol test. Le operazioni sono state condotte senza interruzioni dalla stazione locale dei carabinieri, che hanno intensificato i controlli sulla circolazione. La situazione è stata gestita con rigore e decisione dalle forze dell’ordine.

Controllo dei Carabinieri a Sezze: denunciato un uomo di 42 anni per porto di oggetti atti ad offendere e rifiuto degli accertamenti sulla guida sotto effetto di droga Continuano senza sosta i controlli alla circolazione da parte dei carabinieri della stazione di Sezze. Proprio ieri, uno di questi controlli si è concluso con la denuncia di un uomo di 42 anni residente a paese, già noto alle forze di polizia. L’uomo è stato deferito in stato di libertà con l’accusa di porto di armi od oggetti atti ad offendere e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri durante un servizio di controllo del territorio, svolto dai militari dell’Arma nell’ambito delle attività di vigilanza sulla sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

