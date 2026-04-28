Anziana scivola nel fosso passante la soccorre | salvò un' altra donna un anno fa

Una donna anziana è scivolata in un fosso in una strada di Riva del Po, sabato 25 aprile intorno alle 10 del mattino. Un passante che si trovava in zona ha assistito alla scena e si è avvicinato per aiutarla, riuscendo a soccorrerla. L’incidente si è verificato lungo via Ponte Picchio e la vicenda si unisce a un episodio simile avvenuto circa un anno fa, quando la stessa persona aveva già salvato un’altra donna in circostanze analoghe.

La caduta nel fosso e il salvataggio. E’ una storia a lieto fine quella che arriva da Riva del Po. Il tutto è avvenuto sabato 25 aprile, intorno alle 10, lungo via Ponte Picchio. Qui, una signora è scivolata lungo un fossato, non riuscendo più a risalire. Per sua fortuna, in quel momento, sta.🔗 Leggi su Ferraratoday.it The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Scivola nel Brenta durante la passeggiata, anziana salva miracolosamenteLa sua fortuna è stata che al momento in cui è scattata l'emergenza, nei paraggi passasse una persona con grande senso civico che non ha esitato ad... Leggi anche: Anziana finisce nel canale a Novara: i vigili si tuffano in acqua e la mettono in salvo