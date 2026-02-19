Anziana finisce nel canale a Novara | i vigili si tuffano in acqua e la mettono in salvo

Una donna di 75 anni è caduta nel canale a Novara, probabilmente a causa di una perdita di equilibrio, e ha rischiato di annegare. I vigili urbani, intervenuti subito, si sono tuffati in acqua per salvarla. La donna si trovava vicino alla sponda quando è scivolata e non riusciva più a risalire. I soccorritori sono riusciti a portarla in salvo in pochi minuti, evitando il peggio. La scena si è svolta nel pomeriggio di ieri, mercoledì 18 febbraio, nel centro della città.

É successo nel pomeriggio di mercoledì in via Fogazzaro. La donna, 75 anni, è stata poi recuperata dai vigili del fuoco e portata in ospedale Intervento della polizia locale nel pomeriggio di ieri, mercoledì 18 febbraio, a Novara, dove una donna di 75 anni è finita nel canale e ha rischiato di annegare. É successo a Sant'Agabio, tra via Fogazzaro e corso Trieste, dove una pattuglia della municipale è stata fermata da alcuni passanti e avvertita della situazione. Gli agenti si sono quindi gettati nel canale per raggiungere la donna e metterla in salvo. Non potendola estrarre dal canale a causa delle lesioni riportate dalla donna alle gambe, gli agenti l'hanno messa in sicurezza in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, che l'hanno recuperata e affidata ai sanitari del 118.