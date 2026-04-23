Scivola nel Brenta durante la passeggiata anziana salva miracolosamente

Durante una passeggiata lungo il fiume Brenta, un'anziana è scivolata in acqua. Per fortuna, in quel momento un passante si trovava nelle vicinanze e ha subito prestato soccorso, contribuendo a salvarla da un possibile pericolo. La sua tempestiva azione ha permesso di evitare conseguenze più gravi, garantendo un intervento immediato in una situazione potenzialmente rischiosa.

La sua fortuna è stata che al momento in cui è scattata l'emergenza, nei paraggi passasse una persona con grande senso civico che non ha esitato ad aiutarla. Altrimenti lo scenario avrebbe potuto prendere ben altro epilogo. Momenti di apprensione oggi 23 aprile a Vigodarzere per una donna di 81.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Scivola in acqua durante una passeggiata al lago: morta una donna di 63 anni a LanuvioEra uscita per una passeggiata in famiglia nei pressi di un laghetto a Lanuvio quando è scivolata ed è finita in acqua: per lei non c'è stato niente... Roma, donna cade in un pozzo durante una passeggiata: si salva aggrappandosi ad una trave a 15 metri di profondità. Salvata dai Vigili del fuocoPaura nel primo pomeriggio di oggi a Monte Stallonara a Roma: una donna, mentre camminava nel parco della Pace, e' inciampata ed è caduta in un pozzo...