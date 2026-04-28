Dopo i fischi rivolti ai leader indigeni durante le celebrazioni dell’Anzac Day, l’ente che organizza le commemorazioni ha annunciato una revisione delle proprie linee guida. Il ministro ha indicato l’intenzione di evitare cerimonie ripetitive e di ridurre le tensioni all’interno delle comunità, evidenziando l’obiettivo di creare eventi più inclusivi e rispettosi delle diverse sensibilità. La decisione arriva in un momento di discussione aperta sulle modalità di commemorazione.

? Cosa sapere L'RSL rivede le linee guida dopo i fischi ai leader indigeni durante l'Anzac Day.. Peter Tinley punta a evitare cerimonie ripetitive per ridurre le tensioni nelle comunità.. L’RSL ha deciso di rivedere le proprie linee guida riguardanti i discorsi di benvenuto alla terra durante le cerimonie dell’Anzac Day, dopo che tre celebrazioni all’alba dello scorso sabato sono state interrotte da fischi rivolti ai leader indigeni. Il clima di tensione nato durante i momenti commemorativi ha spinto l’organizzazione a riconsiderare il modo in cui le sue sezioni gestiscono tali protocolli. Peter Tinley, alla guida della presidenza nazionale dell’RSL, ha espresso profondo sconcerto per gli episodi di disapprovazione sonora verificatisi durante i riti dell’alba.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Anzac Day: l’RSL cambia rotta dopo i fischi ai leader indigeni

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