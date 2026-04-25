Sabato 25 aprile, durante una delle cerimonie più significative del calendario ufficiale, la duchessa di Cambridge si è presentata con un volto visibilmente commosso. L’evento, dedicato alla commemorazione dell’Anzac Day, ha visto la partecipazione di diverse personalità istituzionali e rappresentanti delle forze armate. La sua presenza si è distinta per l’espressione seria e il carattere solenne, in linea con il tono della giornata commemorativa.

Kate Middleton si è presentata sabato 25 aprile a una delle commemorazioni più sentite del calendario Reale, quella per l'Anzac Day, mostrando un volto cupo e un'espressione commossa. Non c'era nemmeno il Principe William accanto a lei: solo la Principessa del Galles, in rappresentanza dell'intera Famiglia Reale, davanti al Cenotafio di Londra. Kate Middleton, l'apparizione all'Anzac Day 2026 I fotografi la aspettavano in tanti, e quando è scesa dall'auto gli obiettivi si sono concentrati subito su di lei. Kate Middleton ha deposto la corona di fiori a nome di Re Carlo, e ha poi seguito tutta la parata militare con la solita compostezza.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton visibilmente commossa, l’apparizione solenne all’Anzac Day

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