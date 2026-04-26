Anzac Day | la polizia ferma 15 attivisti per evitare scontri a Perth

Durante le cerimonie dell'Anzac Day a Perth, la polizia ha fermato 15 attivisti per prevenire possibili scontri. L'intervento è avvenuto prima che si verificassero incidenti, dopo che a Sydney e Melbourne si erano registrate interruzioni e tensioni durante eventi simili. Le forze dell'ordine hanno agito per mantenere l'ordine pubblico e garantire lo svolgimento pacifico delle commemorazioni.

? Cosa sapere La polizia di Perth allontana 15 attivisti durante le cerimonie dell'Anzac Day.. L'intervento preventivo evita scontri dopo le interruzioni registrate a Sydney e Melbourne.. La polizia del Western Australia ha allontanato preventivamente 15 membri di gruppi motivati da specifiche istanze ideologiche dalle cerimonie dell’Anzac Day, intervenendo per evitare le tensioni già registrate nelle celebrazioni degli stati orientali. L’operazione proattiva delle forze dell’ordine a Perth è avvenuta in risposta alle interruzioni avvenute durante le funzioni all’alba, dove episodi di fischi hanno colpito i momenti dedicati al riconoscimento delle popolazioni indigene.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Anzac Day: la polizia ferma 15 attivisti per evitare scontri a Perth Notizie correlate Napoli, scontri tra attivisti ‘No America’s Cup’ e polizia: un agento feritoScontri a Bagnoli tra forze dell’ordine e attivisti della rete ‘No America’s Cup’ che hanno tentato di raggiungere la sede della Municipalità, dove è... Kate Middleton visibilmente commossa, l’apparizione solenne all’Anzac DayKate Middleton si è presentata sabato 25 aprile a una delle commemorazioni più sentite del calendario Reale, quella per l'Anzac... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Donne denunciate per i graffiti dell’RSL durante l’Anzac Day; Dove i doppi demeriti non si applicheranno durante il fine settimana dell’Anzac Day; Spaventoso: i fischi del servizio all’alba dell’Anzac Day di Sydney; La principessa del Galles rende omaggio agli eroi caduti al memoriale dell’Anzac Day presso il Cenotafio. A Concord, Sydney, la comunità si riunisce al Queen Elizabeth Park per l’ANZAC Day Un momento di memoria e rispetto per onorare il sacrificio dei militari australiani e neozelandesi #ANZACDay #Sydney #Australia #Remembrance #Veterans #Lest x.com Eurocomunicazione. . ANZAC Day Ceremony a Concord: la comunità di Sydney rende omaggio ai caduti A Concord, nel cuore di Sydney, la cerimonia dell’ANZAC Day si svolge al Queen Elizabeth Park come momento di raccoglimento e memoria. Un appunt - facebook.com facebook