L’assemblea dei sindaci dei Comuni soci dell’Aica ha nominato all’unanimità Giuseppe Venezia come presidente del collegio dei revisori dei conti dell’azienda idrica. Con questa decisione si completa l’assetto del collegio, che include ora la figura di Venezia alla guida dell’organo di controllo. La nomina è stata approvata durante la riunione dei rappresentanti comunali.

Si completa l’assetto del collegio dei revisori dei conti di Aica. L’assemblea dei sindaci dei Comuni soci dell’Azienda idrica comuni agrigentini ha nominato all’unanimità Giuseppe Venezia presidente dell’organo di controllo definendo così la composizione dell’organismo. Accanto al neo presidente faranno parte del collegio anche Calogero Vullo e Paola Milizia. Un passaggio considerato strategico per il rafforzamento della governance e per il pieno esercizio delle funzioni di vigilanza sull’attività dell’azienda. “Ringrazio i sindaci che hanno votato la mia nomina – ha detto Giuseppe Venezia –. Nell’esercizio delle mie funzioni, insieme agli altri componenti del collegio, sarò garante dello statuto, del regolamento e delle norme che sono alla base del buon funzionamento dell’azienda”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Aica, nominato il presidente dei revisori: Giuseppe Venezia alla guida del collegio

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