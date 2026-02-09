Nomine&Poltrone Remigio Venanzi eletto nuovo presidente del collegio dei revisori dei conti

Il Consiglio comunale di Terni ha scelto ieri Remigio Venanzi come nuovo presidente del collegio dei revisori dei conti. La nomina riguarda il triennio 2026-2028 e arriva al termine di una seduta che ha visto il voto dei consiglieri. Venanzi prende il posto di chi lo ha preceduto, e ora dovrà occuparsi di controllare la gestione economico-finanziaria del Comune. La decisione è stata accolta con soddisfazione, e si attende ora il suo insediamento ufficiale.

