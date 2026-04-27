Il carabiniere più longevo d' Italia ha compiuto 109 anni

Guerino Patani ha compiuto 109 anni ed è considerato il carabiniere più anziano d’Italia. La cerimonia si è svolta nella sua abitazione a San Benedetto del Tronto, nelle Marche, dove ha ricevuto le visite di diversi carabinieri del Comando Legione Marche. La sua età lo rende un esempio di longevità e dedizione nel corso degli anni.

A 109 anni Guerino Patani è il carabiniere più longevo d'Italia. Per il suo 109esimo compleanno, nella sua casa di San Benedetto del Tronto, nelle Marche, ha ricevuto la visita e gli auguri di tanti carabinieri del Comando Legione Marche. Ma la sorpresa più grande è stata la telefonata del Comandante Generale dell’Arma, il Generale Salvatore Luongo. Momenti di grande emozione per il brigadiere Patani che si arruolò giovanissimo a 19 anni e che, via social, ha ricevuto anche gli auguri della premier Giorgia Meloni. Immagini che toccano il cuore e che rendono omaggio a vita diventata simbolo di servizio al Paese.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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