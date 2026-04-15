Nella Casa del Grande Fratello Vip, si parla di un possibile abbandono tra i concorrenti, dopo le dichiarazioni di Nicolò Brigante che ha affermato di non farcela più. La situazione sembra aver creato tensioni tra i partecipanti, mentre alcuni si preparano a prendere decisioni importanti. La discussione sulla permanenza nel programma sta diventando sempre più accesa, alimentando le voci di una possibile crisi interna.

Aria di crisi nella Casa del Grande Fratello Vip, dove la determinazione di alcuni concorrenti inizia a vacillare. Nelle ultime ore, Nicolò Brigante ha lasciato intendere agli altri inquilini di essere vicino a una scelta drastica: abbandonare la cas a. Una possibilità che, se confermata, potrebbe cambiare gli equilibri del gioco. Nicolò Brigante verso la resa: il pensiero di voler lasciare il GF Vip. Nella Casa del Grande Fratello Vip ormai la parola d’ordine sembra essere una sola: resistere. Dopo una puntata carica di tensioni, strategie neanche troppo velate e rapporti sempre più fragili, l’atmosfera continua a essere tutt’altro che rilassata.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Nicolò Brigante pronto a lasciare il GF Vip: “Non ce la faccio più”

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