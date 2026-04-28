Un attore ha condiviso su Instagram una foto di famiglia che ritrae lui, la figlia, il genero e l’ex moglie. Nella didascalia, ha scritto che si tratta di una foto con una persona con cui ha avuto un matrimonio di diciotto anni e da cui si è separato nel 2014. La fotografia mostra tutti sorridenti e vicini, evidenziando un momento di condivisione tra i membri della famiglia.

Fu Griffith a presentare la domanda di separazione. Seguirono anni di tensione in cui lei cancellò dal braccio il tatuaggio a forma di cuore col nome dell'ex marito e lui prese a farsi vedere in giro con l'attuale compagna Nicole Kimpel (Griffith invece dopo il divorzio non ha avuto, almeno ufficialmente, altri amori). Col tempo tuttavia, anche per il bene della figlia Stella, Antonio e Melanie sono riusciti a trasformare le ceneri del loro amore in una profonda amicizia. Entrambi gli attori erano naturalmente presenti, lo scorso ottobre, al matrimonio della ventinovenne con Álex Gruszynski. E Banderas dopo le nozze aveva spiegato ad Hola!: «Io e Melanie abbiamo sempre capito che, nonostante le nostre divergenze, dovevamo mettere Stella al primo posto.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Antonio Banderas, la foto social con la figlia, il genero e Melanie Griffith, «la mia ex moglie e amica di una vita»

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Ieri ho visto questa foto e ho scoperto una cosa con undici anni di ritardo. Loro sono Antonio Banderas e Melanie Griffith e io li facevo innamorati e felici. A un certo punto ho pure pensato che avessero adottato la gallina Rosita e vivessero tutti insieme felici e c facebook