Nancy Gaudino la donna in foto con Izzo | Non sono amica di Raffaella Fico spero torni con la moglie

Nancy Gaudino, make-up artist, è stata vista di recente insieme a Armando Izzo in una foto diffusa sui social. La donna ha dichiarato di non essere amica di Raffaella Fico e ha espresso il desiderio che la sua relazione con il calciatore si risolva con un ritorno con la moglie. La vicenda si è svolta nei giorni in cui Fico ha raccontato della fine della sua storia con Izzo in un'intervista televisiva.

Si chiama Nancy Gaudino ed è un make-up artist la donna bionda fotografata in compagnia di Armando Izzo qualche giorno fa, proprio nei giorno in cui Raffaella Fico raccontava a Verissimo la fine della sua storia con il calciatore. Fanpage.it l’ha contattata per saperne di più sul rapporto con il calciatore e questo è quanto ci ha dichiarato.🔗 Leggi su Fanpage.it Raffaella Fico: ‘Ci sto male, lo amo ancora’, ma spuntano foto di Izzo con una misteriosa donnaCosa ha detto Raffaella Fico a Verissimo sulla rottura con Izzo? Una confessione a cuore aperto, tra lacrime e parole che pesano come macigni. Armando Izzo lascia Raffaella Fico e prova a tornare con la ex moglie: la rottura prima di PasquaSarebbe già rottura tra Raffaella Fico e Armando Izzo: il calciatore dell’Avellino l’avrebbe lasciata prima di Pasqua per tornare dall'ex moglie...