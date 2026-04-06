Dakota Johnson e Tucker Pillsbury | il sì di Melanie Griffith

Melanie Griffith ha commentato pubblicamente il nuovo rapporto della figlia Dakota Johnson con il musicista Tucker Pillsbury, conosciuto come Role Model. La nota attrice ha confermato di essere a conoscenza della relazione e di supportarla. La notizia arriva dopo che la coppia è stata vista insieme in diverse occasioni pubbliche. Non sono stati rivelati ulteriori dettagli sulla relazione o sui piani futuri della coppia.

Melanie Griffith ha espresso il suo pieno sostegno alla nuova relazione sentimentale della figlia Dakota Johnson con il musicista Tucker Pillsbury, noto come Role Model. La notizia emerge da un video diffuso il 5 aprile. L’attrice di 68 anni ha definito fantastico il legame tra i due. Ha inoltre confermato che la coppia gode del suo totale consenso ufficiale. Cronaca di un legame in crescita. I primi sospetti su una storia d’amore sono nati a dicembre, durante una cena tra amici. In quell’occasione, Dakota, 36 anni, e il cantante di 28 anni sono apparsi molto intimi. Il rapporto si è consolidato nel mese successivo. I due sono stati visti a Los Angeles in un appuntamento caratterizzato da manifestazioni pubbliche di affetto, lasciando poi il locale mano nella mano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dakota Johnson e Tucker Pillsbury: il “sì” di Melanie Griffith Dakota Johnson, chi è il nuovo fidanzato Role ModelA dicembre 2025, poi, la star di Cinquanta sfumature di grigio ha iniziato a uscire pubblicamente con il musicista Role Model, pseudonimo di Tucker... Dakota Johnson: la nuova icona di Calvin Klein a TopangaDakota Johnson è stata ufficialmente nominata nuovo volto di Calvin Klein, con una campagna fotografica scattata a Topanga in California. Chris Martin REACTS To Dakota Johnson DATING Role Model Argomenti più discussi: Dakota Johnson, chi è il nuovo fidanzato Role Model; Dakota Johnson chi è il nuovo fidanzato Role Model. Dakota Johnson, chi è il nuovo fidanzato Role ModelArchiviata la storia con Chris Martin, la figlia di Melanie Griffith volta pagina (arriva la paparazzata del bacio, ma niente uscita ufficiale di coppia) ... vanityfair.it Dakota Johnson-Role Model Age Gap: Is Dakota Older Than Tucker? Dating Buzz Heats Up Amid Steamy Kissing PicsIs Dakota Johnson older than Tucker Pillsbury? Viral kissing photos spark fresh dating rumors and put their age gap in the spotlight. filmibeat.com Cinemotore svela.. Primo ciak il 27 aprile per il film hollywoodiano “Three Incestuous Sisters”, diretto da Alice Rohrwacher Le riprese partiranno il 27 aprile: protagoniste Dakota Johnson, Saoirse Ronan e Jessie Buckley. Nel cast dovrebbe esserci anche Isab facebook PILLOLE DI GOSSIP! ILARY BLASI;BASTIAM,CHANEL TOTTI,VILLAIN,DAKOTA JOHNSON,FERILLI, ARCURI E x.com