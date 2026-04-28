Un attore ha condiviso pubblicamente di aver trascorso una giornata piacevole a Los Angeles insieme a membri della sua famiglia, tra cui il genero e la figlia, oltre alla sua ex moglie, con cui mantiene un rapporto di lunga data. La giornata è stata descritta come divertente e memorabile, sottolineando la presenza di persone con cui ha condiviso momenti significativi nel corso degli anni. La notizia mette in luce i rapporti che si mantengono anche dopo la fine di un matrimonio.

Los Angeles, 28 aprile 2026 – “Ieri ho trascorso una giornata meravigliosa e divertente a Los Angeles con mio genero Alex, mia figlia Stella e la mia ex moglie e amica di una vita, Melanie”. Parole e foto, pubblicata sul profilo Instagram ufficiale dell’attore, di Antonio Banderas. Che definisce Melanie Griffith “amica di una vita”. La loro è la testimonianza che, quindi, rimanere amici anche dopo una lunga unione e un divorzio di certo non facile si può. Il matrimonio. Per diverse generazioni di fan, la coppia Antonio Banderas-Melanie Griffith è stata un simbolo. Bellissimi, famosissimi e talentuosissimi. Ma soprattutto innamoratissimi. Lui attore spagnolo emergente, lei attrice americana già affermata.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Antonio Banderas e Melanie Griffith, quando gli ex rimangono “amici di una vita”

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