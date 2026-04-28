I due attori hanno divorziato undici anni fa, ma hanno mantenuto un ottimo rapporto, come conferma anche il nuovo ritratto di famiglia pubblicato online. Antonio Banderas ha condiviso online una foto che lo ritrae insieme all'ex moglie Melanie Griffith, e alla figlia Stella e suo marito Alex. Lo scatto ha quindi confermato che le due star hanno mantenuto un ottimo rapporto, nonostante il divorzio annunciato nel 2015. Il ritratto di famiglia condiviso online La storia d'amore tra Antonio Banderas e Melanie Griffith è finita undici anni fa, ma l'affetto e la stima reciproca è ancora presente. L'attore, condividendo il ritratto di famiglia, ha scritto: "Un momento adorabile e divertente ieri a Los Angeles con il mio genero Alex, mia figlia Stella, e la mia .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Antonio Banderas condivide una foto con l'ex moglie Melanie Griffith: "Amici per tutta la vita"

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