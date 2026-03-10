Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’

(Adnkronos) – Antonello Venditti entra a sorpresa all’anteprima romana di ‘Notte prima degli esami 3.0’ cantando quello che è diventato l’inno ufficiale dei maturandi: ‘Notte prima degli esami’. Un brano che ha smesso di essere solo un classico degli Anni '80 grazie al film omonimo di Fausto Brizzi del 2006. E ora ‘quella notte’ torna sul grande schermo dal 19 marzo con 01 Distribution diretta dall’esordiente Tommaso Renzoni, che ha scritto la pellicola con Brizzi. Ad intonare il brano – con l’inizio del countdown dei 100 giorni all’Esame di Stato – anche il pubblico presente in sala che si è unito al cast cantando a squarciagola “ma questa notte è ancora nostra. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

