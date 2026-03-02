All' Uci Cinema di Megalò si brinda ai 100 giorni alla maturità con il cast di Notte prima degli esami 3.0

Martedì 10 marzo all'Uci Luxe cinema di Megalò si è svolta un'anteprima speciale dedicata ai cento giorni dall'esame di maturità, chiamata MAKP100. L'evento ha visto la partecipazione del cast di

Serata speciale, quella di martedì 10 marzo, all'Uci Luxe cinema del centro commerciale Megalò, dove si celebra il MAKP100, i cento giorni dall'esame di maturità, con un'anteprima evento speciale dedicata a tutti gli studenti e appassionati di cinema. Dalle ore 19.15, la sala ospita l'anteprima di "Notte prima degli esami 3.0", il remake dei film del 2006 e 2007 di Fausto Brizzi, che saràanticipata da un collegamento streaming in diretta con il cast del film.

A Bari, Gioia e Molfetta l'anteprima di “Notte prima degli esami 3.0” con il cast in diretta streaming: ecco doveUCI Cinemas Showville, Seven Gioia del Colle e Molfetta celebrano il MAKP100, i cento giorni dall’esame di maturità, con un’anteprima evento speciale...

