ANTologia d’autore Ultimi posti disponibili

La Delegazione di Pisa di Fondazione Ant ha annunciato la seconda edizione di ANTologia d’autore, un evento dedicato a sostenere il progetto di assistenza domiciliare psicologica per pazienti oncologici e loro familiari. L’appuntamento si terrà giovedì 30 aprile alle 21, con ancora alcuni posti disponibili. La serata mira a raccogliere fondi per il servizio di supporto psicologico sul territorio pisano.

Per supportare il progetto di assistenza domiciliare psicologica ai pazienti oncologici e ai loro familiari sul territorio pisano, la Delegazione di Pisa di Fondazione Ant ha organizzato la seconda edizione di ANTologia d’autore, che andrà in scena giovedì 30 aprile alle 21.15 al Teatro Verdi (biglietti in vendita al botteghino e sul circuito Vivaticket) di Pisa, con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Pisa, Scuola Normale, Cnr, Fondazione Arpa, Confcommercio, Confesercenti, Cna, Provincia di Pisa. "Ringrazio i protagonisti di questo spettacolo - ha detto il delegato pisano di Ant - Pietro Augello - ovvero il maestro Paolo Carosi e l’Orchestra di Fiati della Filarmonica Pisana, la regia di Stefano Bini e la conduzione affidata alla giornalista Francesca Franceschi e a Renato Raimo attore e direttore Artistico di Fondazione Arpa.🔗 Leggi su Lanazione.it

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